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PTPA Джоковича о женском итоговом турнире: «Предлагаем WTA совместно заказать независимый отчет о многочисленных проблемах последних месяцев»

Ассоциация игроков PTPA, основанная Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом, выпустила заявление об уровне организации итогового турнира WTA в Канкуне.

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