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Газета.ру

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Юрист Бабий: покупателя жилья могут признать недобросовестным даже с выпиской ЕГРН

Юрист Бабий: покупателя жилья могут признать недобросовестным даже с выпиской ЕГРН

Покупателя недвижимости могут признать недобросовестным, если перед сделкой он ограничился выпиской из ЕГРН и не проверил другие открытые источники — например, Картотеку арбитражных дел, сайты судов и сведения реестров о банкротстве, хотя слишком низкая цена или история квартиры давали основания насторожиться.

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