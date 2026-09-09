Юрист Бабий: покупателя жилья могут признать недобросовестным даже с выпиской ЕГРН

Покупателя недвижимости могут признать недобросовестным, если перед сделкой он ограничился выпиской из ЕГРН и не проверил другие открытые источники — например, Картотеку арбитражных дел, сайты судов и сведения реестров о банкротстве, хотя слишком низкая цена или история квартиры давали основания насторожиться.