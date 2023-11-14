Машины Volkswagen становятся похожими на Ford

Volkswagen Transporter, один из самых популярных фургонов в мире, готовится сменить поколение. Первые шпионские фотографии нового Transporter были опубликованы в начале ноября 2023 года, и они дают нам представление о том, чего ожидать от автомобиля.
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