Планета во льдах: Земле грозит скорый ледниковый период Ирина ВальковаСовсем недавно учёные предсказали возможное начало нового ледникового периода на Земле, который может наступить в ближайшие десять тысяч лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии