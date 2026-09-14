Акции группы компаний «Самолет» снизились на 10% без очевидных причин

Акции группы компаний «Самолет» в моменте снизились на 10% без очевидных причин. По состоянию на 17:41 мск их цена составила 300,8 руб.
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