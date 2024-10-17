Слушайте программу «Линии». Что обсудим в эфире:Как не совершить роковую ошибку при сборе осенних грибов в Крыму?«План перемоги» Зеленского - фантазии наркомана или попытка свалить ответственность за скорую капитуляцию на западных союзников?Присоединяйтесь к эфиру@radiocrimeaЧитать подробнее+видео>>> .