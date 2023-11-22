Суд приговорил морпеха ВСУ Свинарчука к пожизненному сроку

Командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александра Свинарчука признали виновным в убийствах и применении запрещенных методов ведения боевых действий.
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