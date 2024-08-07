Депутат предложил отнести к ветеранам боевых действий военных по призыву

С инициативой выступил Ярослав Нилов Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру обороны России Андрею Белоусову с предложением отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих по призыву или по контракту, которые выполняют задачи по отражению вооруженных вторжений на территорию РФ – к примеру, в Курской и Белгородской областях.