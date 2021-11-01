Пригород Анапы остался без света до вечера

Энергетики 1 ноября проводят ремонт на подстанции «Виноградная». В связи с этим с 07.00 до 20.00 света не будет в станице Благовещенской, поселках Виноградном и Суворове-Черкесском, хуторах Красный Курган, Капустин, Красная Скала, Нижняя Гостагайка.