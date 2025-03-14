ЕС фиксирует меньше незаконных переходов границы

Количество незаконных пересечений границы в Европейский Союз снизилось на 25% в первые два месяца этого года, составив около 25 000, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в пятницу Агентство Европейского Союза по охране границ и береговой охране (Frontex) в своем заявлении, опубликованном на своем сайте.