ЕС фиксирует меньше незаконных переходов границы

Количество незаконных пересечений границы в Европейский Союз снизилось на 25% в первые два месяца этого года, составив около 25 000, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в пятницу Агентство Европейского Союза по охране границ и береговой охране (Frontex) в своем заявлении, опубликованном на своем сайте.
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