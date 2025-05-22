Семья террориста из "Крокуса" давит на жалость, требуя освобождения боевика

Игорь Кузнецов

Кто писал заголовок этого "вброса"? "Мать обвиняемого в совершении теракта в «Крокусе» Далержона Мирзоева* просит освободить сына и отправить его на родину в Таджикистан, заявляя о тяжелом материальном положении их семьи." Об этом сообщил портал «Сиб.фм». ___ Нужно различать "требует" и "просит". Просить можно, как в своё время жёны декабристов у русского царя. И чем это закончилось известно.