Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Семья террориста из "Крокуса" давит на жалость, требуя освобождения боевика

Семья террориста из "Крокуса" давит на жалость, требуя освобождения боевика

Царьград Коллаж Царьграда Родня Далержона Мирзоева* - одного из участников бойни в "Крокус Сити Холле" - требует освободить террориста.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Кто писал заголовок этого &quot;вброса&quot;? &quot;Мать обвиняемого в совершении теракта в «Крокусе» Далержона Мирзоева* просит освободить сына и отправить его на родину в Таджикистан, заявляя о тяжелом материальном положении их семьи.&quot; Об этом сообщил портал «Сиб.фм». ___ Нужно различать &quot;требует&quot; и &quot;просит&quot;. Просить можно, как в своё время жёны декабристов у русского царя. И чем это закончилось известно.
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6 час.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Высшая мера!!! Расстрел снять на видео и отправить семье и пусть остальные смотрят!!! Это поможет сократить поток к нам мигрантов!!!
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3 час.
Кошмар
Требование освободить террориста (по любой причине), надо рассматривать, как поддержка терроризма и применять к этим &quot;требователям&quot; соответствующий закон.
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1 час.
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