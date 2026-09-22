The US administration is violating its duties as the host country of the UN headquarters by refusing Russian Deputy Foreign Minister Alexander Alimov a visa to participate in the General Assembly of the international organization.
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