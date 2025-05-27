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Стоимость привлечения аудитории через маркетплейсы выросла

Стоимость привлечения аудитории через маркетплейсы выросла

Один из ключевых показателей при оценке рекламных кампаний — CPA (цена привлечения) — в сегменте DIY (строительные материалы и товары для дома) стал больше на 102% в первом квартале на маркетплейсах, пишет «Ъ» со ссылкой на отчет «Медиаинфляция в диджитале» рекламного холдинга E-Promo Group.

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