Стоимость привлечения аудитории через маркетплейсы выросла

Один из ключевых показателей при оценке рекламных кампаний — CPA (цена привлечения) — в сегменте DIY (строительные материалы и товары для дома) стал больше на 102% в первом квартале на маркетплейсах, пишет «Ъ» со ссылкой на отчет «Медиаинфляция в диджитале» рекламного холдинга E-Promo Group.