В Алматы продолжается реконструкция проспекта Райымбека

В Алматы активно продолжаются работы по благоустройству проспекта Райымбека. На ключевых участках ведётся масштабная реконструкция дорожной и пешеходной инфраструктуры, включая озеленение и установку освещения, передает inAlmaty.
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