Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Не менее девяти жителей Индонезии погибли при извержении вулкана Левотоби

Не менее девяти жителей Индонезии погибли при извержении вулкана Левотоби

Извержение вулкана Левотоби на востоке Индонезии привело к гибели не менее девяти человек. Как указывает издание Asce-si, стратовулкан Левотоби Лакилаки начал испускать столбы дыма и огненно-красный столб лавы, вулканический пепел и раскаленные камни.

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