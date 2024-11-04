Не менее девяти жителей Индонезии погибли при извержении вулкана Левотоби

Извержение вулкана Левотоби на востоке Индонезии привело к гибели не менее девяти человек. Как указывает издание Asce-si, стратовулкан Левотоби Лакилаки начал испускать столбы дыма и огненно-красный столб лавы, вулканический пепел и раскаленные камни.