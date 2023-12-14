В Новокузнецке саперы Росгвардии обезвредили боевую гранату

В Новокузнецке саперы обезвредили боевую гранату. Об этом сообщили в Telegram-канале Росгвардии. Днем ранее в полицию поступило сообщение о мужчине с взрывоопасным предметом, который пугал прохожих на улице Орджоникидзе.
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