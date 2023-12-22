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Всё о женщинах

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  • Александр24
    Удивительное дело - как это мы 50 лет назад обходились без походов в рестораны? Да и простых кафе тогда особо не набл...А мужчины бывают ...
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А мужчины бывают «тарелочниками»

А мужчины бывают «тарелочниками»

В сети который день спорят о тарелочницах. Кто не знает – это такие девушки, которые специально ходят по ресторанам, но не с теми мужчинами, с которыми рассчитывают на отношения, а исключительно с теми, кто предлагает заведение подороже.

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Комментарии
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А
Александр24
Удивительное дело - как это мы 50 лет назад обходились без походов в рестораны? Да и простых кафе тогда особо не наблюдалось. И оказывается многие из нас уже приближаются к золотым свадьбам, а эти современные дамочки, которые не пожрав в ресторане, и секс не представляют - они-то где? Представляю, какие из них жёны получаются.
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