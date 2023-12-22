А мужчины бывают «тарелочниками»

А

Александр24

Удивительное дело - как это мы 50 лет назад обходились без походов в рестораны? Да и простых кафе тогда особо не наблюдалось. И оказывается многие из нас уже приближаются к золотым свадьбам, а эти современные дамочки, которые не пожрав в ресторане, и секс не представляют - они-то где? Представляю, какие из них жёны получаются.