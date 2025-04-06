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Парламентская газета

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Матвиенко встретилась с председателем Меджлиса Туркменистана

Матвиенко встретилась с председателем Меджлиса Туркменистана

В декабре 2025 года парламентарии России и Туркменистана планируют принять участие в ряде важных мероприятий — Форуме Международного года мира и доверия, втором Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и РФ и втором Диалоге женщин стран Центральной Азии и России.

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