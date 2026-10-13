США и ЕС разрабатывают новый план мирного соглашения по Украине – WP

Соединенные Штаты совместно со странами Европейского союза разрабатывают новый план по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, который состоит из четырех пунктов.
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