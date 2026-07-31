Смертность от онкологических заболеваний в Лыткарине снизилась вдвое за год

В Лыткарине за минувший год почти вдвое снизилась смертность от онкологических заболеваний. Добиться таких результатов удалось благодаря развитию диагностической службы, профилактическим осмотрам и активному проведению диспансеризации.
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