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Смертность от онкологических заболеваний в Лыткарине снизилась вдвое за год

Смертность от онкологических заболеваний в Лыткарине снизилась вдвое за год

В Лыткарине за минувший год почти вдвое снизилась смертность от онкологических заболеваний. Добиться таких результатов удалось благодаря развитию диагностической службы, профилактическим осмотрам и активному проведению диспансеризации.

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