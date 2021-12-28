Под Нижним Тагилом отлетевший у автобуса кардан разбил три легковых автомобиля

Вечером 26 декабря на 39 километре Серовского тракта произошла дорожная авария. Как сообщили в областной ГИБДД, ее участниками стали четыре транспортных средства — автобус и три легковых автомобиля — Skoda Kodiaq, Renault Logan и BMW третьей серии.
Вечером 26 декабря на 39 километре Серовского тракта произошла дорожная авария. Как сообщили в областной ГИБДД, ее участниками стали четыре транспортных средства — автобус и три легковых автомобиля — Skoda Kodiaq, Renault Logan и BMW третьей серии.
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