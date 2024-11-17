В Луганске решили бороться с участившимися ДТП путем освящения дорог

В последние несколько месяцев количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Луганске многократно увеличилось, в связи с чем, сотрудники УГИБДД МВД по ЛНР приняли весьма оригинальное (и странное) решение — они обратились с просьбой к митрополиту Луганскому и Алчевскому Пантелеймону совершить водосвятный молебен и освятить главные магистрали и перекрестки Луганска.