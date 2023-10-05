Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев на полигонах Южного военного округа

Подготовка контрактников и добровольцев ведется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей.
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