Практически месяц шла подготовка к большому театрализованному концерту «Великий подвиг Сталинграда», которым в Новоаннинском был торжественно открыт год Защитника Отечества.
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Практически месяц шла подготовка к большому театрализованному концерту «Великий подвиг Сталинграда», которым в Новоаннинском был торжественно открыт год Защитника Отечества.