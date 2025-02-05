Кети Топурия с размахом отметила четырехлетие сына (видео)

На днях сын певицы Кети Топурии и Льва Деньгова, Адам, отметил свой четвертый день рождения. Празднование состоялось в одном из популярных столичных заведений и собрало самых близких друзей и родственников.
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