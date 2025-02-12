Темная фэнтезийная приключенческая игра The Midnight Walk выйдет в начале мая The Midnig...

Темная фэнтезийная приключенческая игра The Midnight Walk выйдет в начале маяThe Midnight Walk, темная фэнтезийная приключенческая игра от первого лица, выйдет 8 мая для PlayStation 5 и PC, поддерживая PlayStation VR2 и гарнитуры виртуальной реальности на Steam.