Темная фэнтезийная приключенческая игра The Midnight Walk выйдет в начале мая The Midnig...

Темная фэнтезийная приключенческая игра The Midnight Walk выйдет в начале маяThe Midnight Walk, темная фэнтезийная приключенческая игра от первого лица, выйдет 8 мая для PlayStation 5 и PC, поддерживая PlayStation VR2 и гарнитуры виртуальной реальности на Steam.
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