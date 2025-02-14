Что подарить девушке на 8 марта в 2025 году: 30 недорогих и оригинальных идей подарка

Большинство россиянок хотели бы получить на 8 Марта практичный подарок, который можно использовать в повседневной жизни, также желанным является подарок-сюрприз — следует из результатов опроса, проведенного в 2024 году.
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