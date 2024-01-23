Кабмин: Путину доложат о переводе чиновников на российские авто до 1 февраля

Как сообщает пресс-служба правительства России, до 1 февраля текущего года будет направлен доклад президенту страны Владимиру Путину о том, как выполняется его поручение пересадить чиновников на отечественные автомобили.
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