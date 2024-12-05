Мрачный постапокалипсис Восточной Европы в дебютном трейлере пошаговой стр...

Мрачный постапокалипсис Восточной Европы в дебютном трейлере пошаговой стратегии Chains of FreedomИздательство Nordcurrent Labs и разработчик Nordcurrent анонсировали Chains of Freedom, пошаговую стратегию, действие которой происходит в вымышленном антиутопическом государстве Восточной Европы.
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