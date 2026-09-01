БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Приднестровье: Граждане Украины и Евросоюза в очереди за паспортами России

Приднестровье: Граждане Украины и Евросоюза в очереди за паспортами России

Быть подданным трех государств это и тройные возможности, и тройные неожиданности Дмитрий Родионов Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Владимир Букарский Илья Кисилев Гражданство России получат все жители Приднестровья, кто этого пожелает, заявил замминистра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Александр Стецюк.

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Комментарии
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ам
александр муравьёв
Теперь васе хохлы получат гражданство. Ничему этих дебилов наших не учит опыт.
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