Приднестровье: Граждане Украины и Евросоюза в очереди за паспортами России

Быть подданным трех государств это и тройные возможности, и тройные неожиданности Дмитрий Родионов Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Владимир Букарский Илья Кисилев Гражданство России получат все жители Приднестровья, кто этого пожелает, заявил замминистра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Александр Стецюк.
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