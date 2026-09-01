Приднестровье: Граждане Украины и Евросоюза в очереди за паспортами России

Быть подданным трех государств это и тройные возможности, и тройные неожиданности Дмитрий Родионов Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Владимир Букарский Илья Кисилев Гражданство России получат все жители Приднестровья, кто этого пожелает, заявил замминистра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Александр Стецюк.