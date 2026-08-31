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Спорт Уик-Энд

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Чем грозит «Зениту» потеря Педро и Вендела

Чем грозит «Зениту» потеря Педро и Вендела

Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев подвёл итоги матча в Воронеже, где «сине-бело-голубые» благодаря пенальти на отметке «90+3» вырвали победу со счётом 1:0.

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