Иранский резидент астраханской ОЭЗ начал установку оборудования для завода

Который должен начать производство продукции к 2026 году. На строительную площадку ООО «Роха» - иранского резидента астраханской особой экономической зоны «Лотос» - прибыла первая партия заводского оборудования, закупленного на 40 млн рублей при поддержке регионального Фонда развития промышленности.