Иранский резидент астраханской ОЭЗ начал установку оборудования для завода

Который должен начать производство продукции к 2026 году. На строительную площадку ООО «Роха» - иранского резидента астраханской особой экономической зоны «Лотос» - прибыла первая партия заводского оборудования, закупленного на 40 млн рублей при поддержке регионального Фонда развития промышленности.
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