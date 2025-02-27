Комик Мягкова рассказала, как удивилась супермаркетам во Франции

Эстонцы,ездившие в Питер,удивляются разнообразию и качеству продуктов и жалеют,что нельзя взять с собой...... а тут какая-то хранцыя......энта молодежь,уехавшая,ну ни фига не смыслит в продуктах....🙄

Сэм Самуилович

Очередное испражнение в глаза и уши.... Тупой "журналист" и не менее тупой выпускающий редактор. Пройдёмся по фактам. 1. "героиня" Родилась 4 ноября 1982 года в городе Горьком 2. Развал Союза осуществили в 1991 г. Ей было 9 лет!!! О каком СССР идёт речь? Это уже была "свободная Россия" Еблана ельцына! 3. во Францию она могла попасть не раньше 18 лет - 2000 год. Вывод: "Вечерняя Москва", где была размещена это испражнение - та ещё помойка. Ну и, по большей части "информации", в этом "шедевре" рекламируется очередной "провидец". Ибо, с какого перепуга, половина заметки, про него!?!?