Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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    👍Комик Мягкова рас...
  • Сэм Самуилович
    Очередное испражнение в глаза и уши.... Тупой "журналист" и не менее тупой выпускающий редактор. Пройдёмся по фактам....Комик Мягкова рас...

Комик Мягкова рассказала, как удивилась супермаркетам во Франции

Комик Мягкова рассказала, как удивилась супермаркетам во Франции

Российская юмористка Ирина Мягкова поделилась воспоминаниями о своей поездке во Францию в молодости, рассказав о культурном шоке от местных супермаркетов.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Эстонцы,ездившие в Питер,удивляются разнообразию и качеству продуктов и жалеют,что нельзя взять с собой...... а тут какая-то хранцыя......энта молодежь,уехавшая,ну ни фига не смыслит в продуктах....🙄
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16 час.
Сэм Самуилович
Очередное испражнение в глаза и уши.... Тупой &quot;журналист&quot; и не менее тупой выпускающий редактор. Пройдёмся по фактам. 1. &quot;героиня&quot; Родилась 4 ноября 1982 года в городе Горьком 2. Развал Союза осуществили в 1991 г. Ей было 9 лет!!! О каком СССР идёт речь? Это уже была &quot;свободная Россия&quot; Еблана ельцына! 3. во Францию она могла попасть не раньше 18 лет - 2000 год. Вывод: &quot;Вечерняя Москва&quot;, где была размещена это испражнение - та ещё помойка. Ну и, по большей части &quot;информации&quot;, в этом &quot;шедевре&quot; рекламируется очередной &quot;провидец&quot;.  Ибо, с какого перепуга, половина заметки, про него!?!?
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6 час.
тетушка Чарлей Роза дАльвадорес
👍
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5 час.
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