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У Касаджикова 4+3 в 9 матчах сезона за «Оренбург». 18-летний воспитанник «Зенита» забил «Рубину» в Кубке

Вингер « Оренбурга » Андрей Касаджиков отметился голом в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против « Рубина » (1:1, второй тайм).

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