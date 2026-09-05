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Татарстан Рәисe нефтьчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлады

Татарстан Рәисe нефтьчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлады

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов тармак хезмәткәрләрен нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәре көне белән тәбрик итте.

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