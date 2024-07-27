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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Анчелотти – фантастический. Он дал мне DVD с роликами об Индзаги, где объяснялось, как делать рывки. Вскоре в ЛЧ я забил именно такой гол, и Карло сказал: «Идеально». Старридж об экс-тренере «Челси»

«Анчелотти – фантастический. Он дал мне DVD с роликами об Индзаги, где объяснялось, как делать рывки. Вскоре в ЛЧ я забил именно такой гол, и Карло сказал: «Идеально». Старридж об экс-тренере «Челси»

«Он фантастический тренер, который помог мне стать лучше. Он уделял большое внимание тому, как забивать голы.

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