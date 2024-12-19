Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Водитель Porshe выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в Новой Москве, ребенок погиб, сообщает столичная прокуратура.
- ВВС Израиля атаковали военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщили РИА Новости местные источникиVideo: video_2024-12-15_22-27-28....
- Последствие обстрела г.Донецк Калининский район.Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР
Свежие комментарии