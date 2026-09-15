Сталин и бизнес

Сталин и бизнесНекоторые хитрые левые продвигают забавную концепцию, согласно которой в сталинском СССР процветали «социалистический бизнес» и частная инициатива, которые задушил Хрущёв.
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