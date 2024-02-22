Суд в Москве оставил без рассмотрения иск на 10 млн рублей к МТС

Таганский суд Москвы оставил без рассмотрения исковые требования на 10 миллионов рублей к компании МТС из-за вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в подмосковном клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года.
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