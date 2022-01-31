Запад стремительно погружается в пучину мракобесия

Куда катится мир? Библия оскорбляет чьи то права!В Финляндии судят экс-главу МВД страны и мать пятерых детей Пярви Рясянен из-за цитаты из Библии, которую она опубликовала в соцсетяхЦитатой из книги книг о греховности гомосексуализма Рясянен намекала представителям Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии, что их поддержка ЛГБТ-движения не соответствует христианским принципам и божьим заповедям.
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