Мнение: «На Западе неверно оценивают конфликт на Украине», – Юрий Самонкин

Президент «Евразийского Института Исследований и Поддержки Молодежных инициатив» Юрий Самонкин в программе «Мнение» прокомментировал заявление постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского о том, что российская сторона будет рассматривать войска любых стран, находящихся на территории войны, как участие в войне против России.