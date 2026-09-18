Мнение: «На Западе неверно оценивают конфликт на Украине», – Юрий Самонкин

Президент «Евразийского Института Исследований и Поддержки Молодежных инициатив» Юрий Самонкин в программе «Мнение» прокомментировал заявление постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского о том, что российская сторона будет рассматривать войска любых стран, находящихся на территории войны, как участие в войне против России.
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