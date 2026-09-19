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Царьград

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Пилот из США нарисовал в небе Мону Лизу за три часа полета

Пилот из США нарисовал в небе Мону Лизу за три часа полета

Американский пилот за три часа полета на Cessna R182 Skylane RG изобразил в небе Мону Лизу. Более 73 тысяч зрителей наблюдали за этой акцией через 3D-карту.

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