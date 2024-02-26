В Пекине увидели в санкциях США против РФ и ее партнеров угрозу глобальным цепочкам поставок

Министерство коммерции Китая выразило свою позицию по поводу действий США в отношении России. В Пекине считают, что односторонние санкции Вашингтона против РФ и ее партнеров могут стать угрозой для безопасности глобальных цепочек поставок.
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