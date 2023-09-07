Спички - не игрушка

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"Путин на две головы умнее - сети раскинуты, осталось дождаться", - политолог Сатановский о хитрости президента РФ

"Путин на две головы умнее - сети раскинуты, осталось дождаться", - политолог Сатановский о хитрости президента РФ

Одной из самых "неспокойных" для русских стран, из стана бывших союзных, при всем внешнем лоске является Казахстан.

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Комментарии
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Tania Еременко
Как и Пашинян - два сапога пара.
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7 час.
И
Искандер
Помнится, реб Сатановский на посиделках у реб Соловейчика уверял, что Киев &quot;возьмут за 4 дня&quot;, а украинских партизан бояться не нужно, &quot;сдадутся все&quot;...
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7 час.
dverry garry
Хотелось ссылочку на конкретный источник, а не пустую болтовню
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4 час.

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