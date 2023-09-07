"Путин на две головы умнее - сети раскинуты, осталось дождаться", - политолог Сатановский о хитрости президента РФ
Одной из самых "неспокойных" для русских стран, из стана бывших союзных, при всем внешнем лоске является Казахстан.
Комментарии
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Как и Пашинян - два сапога пара.
Помнится, реб Сатановский на посиделках у реб Соловейчика уверял, что Киев "возьмут за 4 дня", а украинских партизан бояться не нужно, "сдадутся все"...
Хотелось ссылочку на конкретный источник, а не пустую болтовню
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