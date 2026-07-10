OpenAI и Google поставляли ИИ в Китай через Сингапур, несмотря на санкции

СИНГАПУР (ИА Реалист). Американские технологические корпорации OpenAI и Google продолжали поставлять передовые модели искусственного интеллекта дочерним компаниям Alibaba, Baidu и Tencent, хотя головные структуры этих китайских гигантов внесены Пентагоном в так называемый «список 1260H» — перечень предприятий, которые Вашингтон считает связанными с вооружёнными силами КНР.