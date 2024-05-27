25.05.202425 мая в Горбацевичской средней школе состоялось общешкольное родительское собрание ´Безопасные каникулы´, на котором выступили сотрудники Бобруйского Ровд и осветили вопросы безопасности на каникулах, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступлений, связанных с употреблением и распространением наркотиков .