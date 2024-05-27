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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Общешкольное родительское собрание ´Безопасные каникулы´.

Общешкольное родительское собрание ´Безопасные каникулы´.

25.05.202425 мая в Горбацевичской средней школе состоялось общешкольное родительское собрание ´Безопасные каникулы´, на котором выступили сотрудники Бобруйского Ровд и осветили вопросы безопасности на каникулах, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступлений, связанных с употреблением и распространением наркотиков  .

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