Кургинян: Китай невероятно злит желание Америки поменять правила игры

Намерение США изменить глобальные правила игры ради ослабления Китая вызывают резкое раздражение у Пекина, который понимает, что именно творят американцы, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 16 мая в передаче «Разговор с мудрецом» на канале «Звезда».
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