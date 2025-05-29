Как улучшить проходимость внедорожника и не попасть на штраф

Вопрос от читателя «За рулем»:– Является ли установка самоблокирующегося дифференциала запрещенным изменением в конструкцию автомобиля?Ответ экспертаИлья Хлебушкин, «За рулем»:– Внесение подобных изменений допускается Техрегламентом о безопасности колесных транспортных средств, если новые компоненты прошли соответствующую оценку соответствия, что подтверждается документацией изготовителя.
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