Праздничный День в память Иринарха Севастийского и Сойки-вещуньи 11 декабря: традиции, запреты и приметы Елена ГалицкаяСегодня, 11 декабря, мы вспоминаем Иринарха Севастийского, чья жизнь стала символом веры и мученичества.
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