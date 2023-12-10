Праздничный День в память Иринарха Севастийского и Сойки-вещуньи 11 декабря: традиции, запреты и приметы Елена ГалицкаяСегодня, 11 декабря, мы вспоминаем Иринарха Севастийского, чья жизнь стала символом веры и мученичества.