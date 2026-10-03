Игорь Шпуров арестован за коррупцию по делу госкомиссии

За день: гендиректор госкомиссии по запасам Игорь Шпуров арестован за коррупцию, второй пилот Flydubai напал на командира, умер Анатолий Кашпировский.
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